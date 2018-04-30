Молодой бурят устроил разбой в Новосибирском спортивном магазине

Новосибирские полицейские в Заельцовском районе задержали подозреваемого в разбое. В восемь часов вечера 29 апреля в дежурную часть отдела полиции № 3 «Заельцовский» Управления МВД России по городу Новосибирску обратились сотрудники магазина спортивных товаров, расположенного на Красном проспекте.

Оказалось, несколько минут назад в магазин ворвался неизвестный и, угрожая газовым баллончиком, похитил одежду на сумму свыше 2 тысяч рублей. Но уйти парень так и не успел — был пойман прямо на выходе из помещения сотрудниками охраны. Похищенное вместе с бейсбольной битой и газовым баллончиком изъяли. 19-летний житель Бурятии , раньше к уголовной ответственности не привлекался, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой). Проводится расследование. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения.