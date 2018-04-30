Ещё
Молодой бурят устроил разбой в Новосибирском спортивном магазине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Молодой бурят устроил разбой в Новосибирском спортивном магазине 

АиФ-Новосибирск 52 минуты назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Новосибирские полицейские в Заельцовском районе задержали подозреваемого в разбое. В восемь часов вечера 29 апреля в дежурную часть отдела полиции № 3 «Заельцовский» Управления МВД России по городу Новосибирску обратились сотрудники магазина спортивных товаров, расположенного на Красном проспекте.
Оказалось, несколько минут назад в магазин ворвался неизвестный и, угрожая газовым баллончиком, похитил одежду на сумму свыше 2 тысяч рублей. Но уйти парень так и не успел — был пойман прямо на выходе из помещения сотрудниками охраны. Похищенное вместе с бейсбольной битой и газовым баллончиком изъяли. 19-летний житель Бурятии, раньше к уголовной ответственности не привлекался, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой). Проводится расследование. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения.
АиФ-Новосибирск: последние новости
В Новосибирске вытащили ноутбук из закрытого офиса Пьянка двух жителей Коченево закончилась поножовщиной Житель Новосибирской области проломил череп другому из-за женщины
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«С Россией надо общаться с позиции силы»625
Опубликовано видео удара по военной базе в Сирии448
Миллионеры бегут за границу1009
Европе посоветовали учиться у России24
Сотни мигрантов осадили границу США15
Видео
Опубликовано видео удара по военной базе в Сирии
Армия Ближний Восток
00:28
Трамп проиграл «схватку» с зонтом
В мире Кавказ
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
00:20
Утка с утятами перешла оживленную улицу
Общество
00:45
Огромная надувная утка «сбежала» с мероприятия
В мире
01:46
Минобороны показало эпичное видео учений
Армия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение