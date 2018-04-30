Молодая женщина украла у поклонника мобильный телефон в Уссурийске

Полицейские в Уссурийске установили личность злоумышленницы, похитившей у 33‐летнего местного жителя телефон. Об этом сообщили «Вести:Приморье» со ссылкой на ОМВД России по городу Уссурийску.

Правоохранители установили, что мужчина пригласил знакомую в бытовку котельной на улице Попова, а когда он утром проснулся, то не обнаружил ни мобильного телефона, ни приятельницы.

Сотрудники полиции задержали 27-летнюю местную жительницу, которая призналась в краже. У нее дома изъят похищенный телефон.

Женщине грозит уголовное наказание по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».