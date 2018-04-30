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Задержан приморец, который осквернял могилы
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Задержан приморец, который осквернял могилы 

Primpress 27 минут назад
Фото: Primpress
В дежурную часть МВД России по городу Артему поступило сообщение местного жителя, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.
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