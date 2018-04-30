Задержан приморец, который осквернял могилы 

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Во Владивостоке пресечена незаконная предпринимательская деятельность по сбыту водных биоресурсов

Традиционный способ хранения денег не уберег жительницу Уссурийска от кражи

Жительница Приморья после проведенной ночи со знакомым украла у него телефон