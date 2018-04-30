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Похитителя оградок с кладбища поймали в Артеме
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Похитителя оградок с кладбища поймали в Артеме 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Правоохранители города Артем в Приморском крае задержали кладбищенского вора. Местный житель воровал оградки на кладбище. Об этом сообщил сайт краевого УМВД России.
По заявлению о краже металлической оградки с могилы на кладбище полицейские установили личность подозреваемого. Ранее судимый местный житель после задержания во всем сознался.
Правонарушитель рассказал, что разобранные металлические оградки у него принимали в пункте приема металла. Мужчине грозит лишение свободы по статье «Кража, совершенная в крупном размере» УК РФ, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Артему.
В Уссурийске мужчина украл у соседки по общежитию 11 тысяч из-под матраса.
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