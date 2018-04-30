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Более 20 мигрантов незаконно зарегистрировала москвичка в своей квартире на юге столицы
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Более 20 мигрантов незаконно зарегистрировала москвичка в своей квартире на юге столицы 

Агентство «Москва» 22 минуты назад
Более 20 мигрантов незаконно зарегистрировала в своей квартире жительница столичного района Даниловский. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.
«Участковые уполномоченные полиции по Даниловскому району задержали подозреваемую в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Установлено, что злоумышленница за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировала в своей квартире на ул. Мытная 21 приезжего из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут», — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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