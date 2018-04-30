Ещё
Субботник провели богородские полицейские
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Субботник провели богородские полицейские 

Newsroom24 32 минуты назад
Фото: Newsroom24
Субботник провели богородские полицейские, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по Богородскому району Нижегородской области.
Как отмечается в сообщении, в рамках мероприятия сотрудники полиции навели порядок внутри рабочих помещений административного здания, а также на прилегающей к нему территории.
В течение несколько часов бригады, сформированные из следователей, дознавателей, ППС, дежурной части и других подразделений, убирали мусор и сухую листву с площади перед зданием отдела полиции, с газонов возле служебных гаражей. Затем сотрудники полиции навели порядок в своих рабочих кабинетах.
Newsroom24: последние новости
Число заведенных в Нижнем Новгороде уголовных дел выросло на 15% в 2017 году 22-летняя женщина зарезала мужа в Тонкинском районе Депутат сельсовета обвиняется в избиении полицейского в Нижегородской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«С Россией надо общаться с позиции силы»230
Сирийские военные объекты атакованы ракетами271
Миллионеры бегут за границу939
Американский генерал рассказал о бое с ЧВК Вагнера436
За отдых в России придется платить18
Видео
00:28
Трамп проиграл «схватку» с зонтом
В мире Кавказ
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
00:20
Утка с утятами перешла оживленную улицу
Общество
00:45
Огромная надувная утка «сбежала» с мероприятия
В мире
01:46
Минобороны показало эпичное видео учений
Армия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение