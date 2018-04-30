Субботник провели богородские полицейские

Как отмечается в сообщении, в рамках мероприятия сотрудники полиции навели порядок внутри рабочих помещений административного здания, а также на прилегающей к нему территории.

В течение несколько часов бригады, сформированные из следователей, дознавателей, ППС, дежурной части и других подразделений, убирали мусор и сухую листву с площади перед зданием отдела полиции, с газонов возле служебных гаражей. Затем сотрудники полиции навели порядок в своих рабочих кабинетах.