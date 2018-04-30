Субботник провели богородские полицейские, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по Богородскому району Нижегородской области.
Как отмечается в сообщении, в рамках мероприятия сотрудники полиции навели порядок внутри рабочих помещений административного здания, а также на прилегающей к нему территории.
В течение несколько часов бригады, сформированные из следователей, дознавателей, ППС, дежурной части и других подразделений, убирали мусор и сухую листву с площади перед зданием отдела полиции, с газонов возле служебных гаражей. Затем сотрудники полиции навели порядок в своих рабочих кабинетах.