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В Новосибирске женщина отобрала золото у девочки в подъезде
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В Новосибирске женщина отобрала золото у девочки в подъезде 

АиФ-Новосибирск 33 минуты назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В новосибирскую полицию сообщили об инциденте, который произошел в подъезде дома по улице Чапаева в Первомайском районе: неизвестная женщина отобрала у девочки, проходящей мимо золотые украшения на общую сумму в 6 тысяч рублей.
Полицейские установили и задержали подозреваемую — 33-летнюю жительницу Кемеровской области. Кстати, раньше она не привлекалась к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). Проводится расследование. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.
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