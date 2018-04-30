В Новосибирске женщина отобрала золото у девочки в подъезде

В новосибирскую полицию сообщили об инциденте, который произошел в подъезде дома по улице Чапаева в Первомайском районе: неизвестная женщина отобрала у девочки, проходящей мимо золотые украшения на общую сумму в 6 тысяч рублей.