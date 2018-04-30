В Новосибирске женщина отобрала золото у девочки в подъезде 

В новосибирскую полицию сообщили об инциденте, который произошел в подъезде дома по улице Чапаева в Первомайском районе: неизвестная женщина отобрала у девочки, проходящей мимо золотые украшения на общую сумму в 6 тысяч рублей.
Полицейские установили и задержали подозреваемую — 33-летнюю жительницу Кемеровской области. Кстати, раньше она не привлекалась к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). Проводится расследование. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.