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Украинские полицейские расстреляли напавшего на них с топором мужчину: видео
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Украинские полицейские расстреляли напавшего на них с топором мужчину: видео 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Правоохранители были вынуждены стрелять по злоумышленнику, набросившемуся на них с топором.
Украинские полицейские открыли огонь по злоумышленнику, пытавшемуся напасть на них с топором. Инцидент произошел в Запорожье на улице Юности в воскресенье. Кадры с места события выложил на своей странице в Facebook Данил Щербаков.
На записи видно, что правоохранители пытаются убедить мужчину бросить топор и сдаться полиции, однако их уговоры не действуют на него. Затем он кидается на силовиков и звучат выстрелы.
«Посмотрев видео могу от себя добавить, что полицейские до последнего давали шанс невменяемому выбросить топор и сдаться!», — пишет Щербаков.
Злоумышленник падает на землю, стражи порядка схватывают дебошира. Получил ли стрелок ранения, не известно.
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