Украинские полицейские расстреляли напавшего на них с топором мужчину: видео

Правоохранители были вынуждены стрелять по злоумышленнику, набросившемуся на них с топором.

Украинские полицейские открыли огонь по злоумышленнику, пытавшемуся напасть на них с топором. Инцидент произошел в Запорожье на улице Юности в воскресенье. Кадры с места события выложил на своей странице в Facebook Данил Щербаков.

На записи видно, что правоохранители пытаются убедить мужчину бросить топор и сдаться полиции, однако их уговоры не действуют на него. Затем он кидается на силовиков и звучат выстрелы.

«Посмотрев видео могу от себя добавить, что полицейские до последнего давали шанс невменяемому выбросить топор и сдаться!», — пишет Щербаков.

Злоумышленник падает на землю, стражи порядка схватывают дебошира. Получил ли стрелок ранения, не известно.