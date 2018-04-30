Украинские полицейские ранили мужчину, бросившегося на них с топором. Видео

Сотрудники полиции ранили мужчину с топором — инцидент, произошедший 29 апреля на улице Юности в Запорожье попал на видео.

Как сообщают местные СМИ, утром в минувшее воскресенье в скорую помощь поступил сигнал о мужчине с неадекватным поведением. Прибывшие на место медики не сумели самостоятельно справиться с пациентом и вызвали полицейских.

Стражи порядка надели на дебошира наручники после того как он повредил патрульный автомобиль, в которые его пытались усадить, однако после вмешательства матери задержанного, убедившей стражей порядка в том, что ее сын будет хорошо себя вести, «браслеты» сняли.

Мужчина воспользовался вновь обретенной свободой, ненадолго отлучился в дом и вскоре вернулся уже с топором, после чего кинулся на полицейских.

Стражи порядка произвели шесть выстрелов, две пули попали в цель, ранив буяна в ногу.

Пострадавший госпитализирован, по факту произошедшего проводится проверка.