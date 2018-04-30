Более 480 гр. гашиша изъяли полицейские у студента в ТиНАО 

В Новомосковском округе столицы сотрудники полиции обнаружили более 480 гр. гашиша у молодого человека. Об этом сообщает пресс-службе Главного управления МВД РФ по Москве.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на территории поселения Марушкинское задержали 22-летнего студента одного из столичных вузов по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства в крупном размере. При личном досмотре у него было обнаружено и изъято вещество темно-коричневого цвета. Согласно проведенному исследованию вещество является наркотическим средством — гашишем, массой более 480 гр.», — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.