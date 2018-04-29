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В Подмосковье при пожаре в жилом доме погибли два ребенка
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В Подмосковье при пожаре в жилом доме погибли два ребенка 

РИА Новости 1 час назад
Фото: 360tv.ru
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В результате пожара в жилом доме в подмосковном Егорьевске погибли два ребенка, еще один доставлен в больницу без сознания, сообщает пресс-служба ГУ СУСК по Московской области.
"29 апреля 2018 года в городе Егорьевске в квартире, расположенной на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома, произошло возгорание", — говорится в сообщении.
В Следственном комитете сообщили, что в ходе тушения пожара «обнаружены тела двух малолетних дней, третий в бессознательном состоянии доставлен в больницу».
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
На месте происшествия работают следователи, криминалисты и пожарные. Установлены родители погибших детей, в ближайшее время их допросит следователь, отметили в ведомстве.
В СК добавили, что будут назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти детей, а также будут установлены все обстоятельств произошедшего.
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