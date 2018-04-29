При пожаре в жилом доме в Егорьевске погибли дети

"29 апреля 2018 года в городе Егорьевске в квартире, расположенной на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома, произошло возгорание", — говорится в сообщении.

В ходе тушения пожара были «обнаружены тела двух малолетних детей, третий в бессознательном состоянии доставлен в больницу».

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

На месте происшествия работают следователи, криминалисты и пожарные. Установлены родители погибших детей, в ближайшее время их допросит следователь, отметили в ведомстве.