Более 900 граммов конопли нашли у двух жителей Карачаево‐Черкессии

Два уголовных дела завели на жителей республики. У них обнаружили наркотики в крупном размере. Об этом сообщили в пресс‐службе МВД по Карачаево‐Черкесской Республике.

По данным следствия, 17 апреля у уже судимого

40-летнего

жителя станицы Преградной изъяли более 200 граммов каннабиса. Его задержали под подписку о невыезде.

Чуть позже уголовный розыск обыскал дом 53-летнего, также судимого, жителя

Усть-Джегута . Во дворе обнаружили полимерный пакет с четырьмя свертками. В них находилось вещество растительного происхождения. Экспертиза показала, что это каннабис, общая масса которого более 700 граммов.

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.