Более 900 граммов конопли нашли у двух жителей Карачаево‐Черкессии 

Два уголовных дела завели на жителей республики. У них обнаружили наркотики в крупном размере. Об этом сообщили в пресс‐службе МВД по Карачаево‐Черкесской Республике.
По данным следствия, 17 апреля у уже судимого
40-летнего
жителя станицы Преградной изъяли более 200 граммов каннабиса. Его задержали под подписку о невыезде.
Чуть позже уголовный розыск обыскал дом 53-летнего, также судимого, жителя
Усть-Джегута. Во дворе обнаружили полимерный пакет с четырьмя свертками. В них находилось вещество растительного происхождения. Экспертиза показала, что это каннабис, общая масса которого более 700 граммов.
Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.
Полиция Красноярского края обнаружила и пресекла незаконный оборот наркотических веществ в особо крупном размере. Около 18 килограммов растительных наркотиков хранил у себя житель деревни Леонтьевка. Он признался, что собирал марихуану для себя.