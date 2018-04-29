Житель Поморья получил 16 лет колонии строгого режима за убийство соседа 

Суд приговорил 45-летнего жителя Пинежского района к 16 годам колонии строгого режима за убийство соседа, рассказали в СУ СКР по Архангельской области.
Как выяснили следователи, 25 октября прошлого года мужчины поругались из-за того, что обвиняемый похитил из дома потерпевшего охотничий карабин. На следующий день мужчина поджег машину соседа, а когда тот выбежал из дома, чтобы потушить ее, открыл по нему огонь из ранее похищенного оружия. Мужчина был ранен и попытался спрятаться от стрелка в доме, но тот догнал его и продолжил стрелять через открытую дверь.
Обвиняемый признался в содеянном. Он рассказал, что украл у соседа карабин, поскольку тот якобы стрелял из него во дворе дома, когда был пьян. Также в ходе следствия выяснилось, что мужчина причастен к хищению пистолета самообороны в 2011 году и 11 тысяч рублей в 2017 году. Суд признал мужчину виновным по шести статьям УК РФ, в том числе в убийстве, краже, умышленном поджоге и незаконном хранении боеприпасов. Приговор пока не вступил в законную силу.