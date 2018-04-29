Житель Поморья получил 16 лет колонии строгого режима за убийство соседа

Как выяснили следователи, 25 октября прошлого года мужчины поругались из-за того, что обвиняемый похитил из дома потерпевшего охотничий карабин. На следующий день мужчина поджег машину соседа, а когда тот выбежал из дома, чтобы потушить ее, открыл по нему огонь из ранее похищенного оружия. Мужчина был ранен и попытался спрятаться от стрелка в доме, но тот догнал его и продолжил стрелять через открытую дверь.