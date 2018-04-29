В Тверской области 17-летний парашютист не попал на посадочную площадку и утонул

Тверской области погиб 17-летний парашютист — во время тренировочных прыжков он приземлился в водоем и не смог выплыть. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, передает "Интерфакс"

По сообщению пресс-службы регионального Следственного управления СК РФ , трагедия произошла в воскресенье, 29 апреля, близ деревни Ново-Ямская. Руководство ООО «Старицкий Авиационный спортивный клуб» проводило тренировочные прыжки с самолета Ан-2 в ходе подготовки к соревнованиям. 17-летний спортсмен авиаклуба произвел прыжок из самолета, его парашют раскрылся.

Однако в ходе управляемого приземления по неустановленным пока причинам парашют подростка снесло на 800 метров левее посадочной площадки. В результате юный спортсмен приводнился в водоем, из которого не смог выплыть и утонул.