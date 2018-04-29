СК возбудил дело по факту гибели подростка-парашютиста в Тверской области

"По факту гибели 17-летнего парашютиста, утонувшего после приводнения в озеро в Тверской области, возбуждено уголовное дело", — сообщили в СК.

Сейчас следователи допрашивают руководителей Старицкого авиационного спортивного клуба. По данным следствия, подросток неудачно приводнился в озеро и утонул после тренировочного прыжка.