СК возбудил дело по факту гибели подростка-парашютиста в Тверской области 

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели 17-летнего подростка, неудачно приводнившегося после прыжка с парашютом в Тверской области. Об этом говорится в сообщении СК РФ.
"По факту гибели 17-летнего парашютиста, утонувшего после приводнения в озеро в Тверской области, возбуждено уголовное дело", — сообщили в СК.
Сейчас следователи допрашивают руководителей Старицкого авиационного спортивного клуба. По данным следствия, подросток неудачно приводнился в озеро и утонул после тренировочного прыжка.
Ранее в воскресенье в пригороде Мегиона в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) инструктор и 15-летняя девочка получили тяжелые травмы во время прыжка с парашютом. По данным СК, у них не раскрылся парашют. Оба пострадавших экстренно госпитализированы и находятся в реанимации. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.