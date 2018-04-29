17‐летний парашютист утонул в озере после прыжка с самолета

Следователи в Тверской области устанавливают обстоятельства произошедшего трагического происшествия с участием несовершеннолетнего парашютиста. В региональном Следственном комитете рассказали, что парень приводнился в озеро после прыжка с парашютом и погиб.

29 апреля 2018 года в следственный отдел СК России поступило сообщение об обнаружении тела несовершеннолетнего в водоеме, расположенном вблизи деревни Ново-Ямская Старицкого района Тверской области. На место происшествия незамедлительно выехали следователь Следственного комитета и сотрудники УМВД

— Следственный комитет Тверской области.

Предварительно следствием установлено, что утром 29 апреля вблизи деревни Ново-Ямская Старицкого района спортсмены тренировались в прыжках из самолета АН-2. В результате 17-летний парень приводнился в озеро и утонул.

Эксперты выясняют все обстоятельства произошедшего. Позже будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

В Ханты‐Мансийском автономном округе произошло ЧП: не раскрылся парашют у 15‐летней девушки и инструктора, совершавших совместный прыжок в пригороде Мегиона. По открытому следователями уголовному делу проводятся оперативные мероприятия.