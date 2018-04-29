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17‐летний парашютист утонул в озере после прыжка с самолета
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17‐летний парашютист утонул в озере после прыжка с самолета 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Следователи в Тверской области устанавливают обстоятельства произошедшего трагического происшествия с участием несовершеннолетнего парашютиста. В региональном Следственном комитете рассказали, что парень приводнился в озеро после прыжка с парашютом и погиб.
29 апреля 2018 года в следственный отдел СК России поступило сообщение об обнаружении тела несовершеннолетнего в водоеме, расположенном вблизи деревни Ново-Ямская Старицкого района Тверской области. На место происшествия незамедлительно выехали следователь Следственного комитета и сотрудники УМВД
— Следственный комитет Тверской области.
Предварительно следствием установлено, что утром 29 апреля вблизи деревни Ново-Ямская Старицкого района спортсмены тренировались в прыжках из самолета АН-2. В результате 17-летний парень приводнился в озеро и утонул.
Эксперты выясняют все обстоятельства произошедшего. Позже будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.
В Ханты‐Мансийском автономном округе произошло ЧП: не раскрылся парашют у 15‐летней девушки и инструктора, совершавших совместный прыжок в пригороде Мегиона. По открытому следователями уголовному делу проводятся оперативные мероприятия.
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