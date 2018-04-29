Три грабежа и 10 краж совершены за минувшие сутки в Нижегородской области

Как отмечается в сообщении, «по горячим следам» раскрыты два грабежа и одна кража.

Всего за сутки в области зарегистрировано более 1702 сообщения о преступлениях и происшествиях.

В качестве примера пресс-служба полиции приводит задержание грабителя в Дзержинске.

Согласно информации, в дежурную часть дзержинской полиции 28 апреля поступило сообщение о том, неизвестный злоумышленник пытался открыто похитить алкоголь и продукты питания из магазина, расположенного на улице Чапаева.

Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого в совершении данного преступления — 29-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Грабеж».