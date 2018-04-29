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Три грабежа и 10 краж совершены за минувшие сутки в Нижегородской области
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Три грабежа и 10 краж совершены за минувшие сутки в Нижегородской области 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
17 преступлений, в том числе три грабежа и 10 краж совершены за минувшие сутки в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.
Как отмечается в сообщении, «по горячим следам» раскрыты два грабежа и одна кража.
Всего за сутки в области зарегистрировано более 1702 сообщения о преступлениях и происшествиях.
В качестве примера пресс-служба полиции приводит задержание грабителя в Дзержинске.
Согласно информации, в дежурную часть дзержинской полиции 28 апреля поступило сообщение о том, неизвестный злоумышленник пытался открыто похитить алкоголь и продукты питания из магазина, расположенного на улице Чапаева.
Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого в совершении данного преступления — 29-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Грабеж».
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