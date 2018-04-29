Двое неизвестных с ножами ограбили мужчин в туалете ТЦ на востоке Москвы

В туалетной комнате торгового центра на востоке столицы двое грабителей с предметами, похожими на ножи, напали на мужчин и похитили у них деньги и телефоны, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве

По его словам, 18 апреля в 23:40 в ОМВД поступила информация о разбое по адресу: Зеленый проспект, дом №62А.

«Установлено, что 18 апреля в 22:30 в ТЦ по указанному адресу двое неизвестных, находясь в туалетной комнате, угрожая предметами, похожими на ножи, двум поварам ООО, открыто похитили телефоны сотовой связи, 11 тысяч рублей, принадлежащие одному мужчине, и телефон сотовой связи, 600 рублей, принадлежащие второму, скрылись», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что материальный ущерб составил 33,6 тысячи рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело статье «Разбой».