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Двое неизвестных с ножами ограбили мужчин в туалете ТЦ на востоке Москвы
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Двое неизвестных с ножами ограбили мужчин в туалете ТЦ на востоке Москвы 

РИАМО 2 часа назад
В туалетной комнате торгового центра на востоке столицы двое грабителей с предметами, похожими на ножи, напали на мужчин и похитили у них деньги и телефоны, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.
По его словам, 18 апреля в 23:40 в ОМВД поступила информация о разбое по адресу: Зеленый проспект, дом №62А.
«Установлено, что 18 апреля в 22:30 в ТЦ по указанному адресу двое неизвестных, находясь в туалетной комнате, угрожая предметами, похожими на ножи, двум поварам ООО, открыто похитили телефоны сотовой связи, 11 тысяч рублей, принадлежащие одному мужчине, и телефон сотовой связи, 600 рублей, принадлежащие второму, скрылись», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что материальный ущерб составил 33,6 тысячи рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело статье «Разбой».
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