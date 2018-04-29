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За причинение вреда здоровью в отношении калининградца возбуждено уголовное дело
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За причинение вреда здоровью в отношении калининградца возбуждено уголовное дело 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
Участковые уполномоченные полиции задержали 27-летнего гражданина без определённого места жительства за нападение на женщину.
Установлено, что в вечернее время на улице Левитана злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошёл к ранее незнакомой ему прохожей и действуя умышленно, в целях причинения вреда ее здоровью на почве внезапно сложившихся неприязненных отношений, нанёс женщине несколько ударов рукой по голове и телу. В результате калининградке причинен вред здоровью.
Потерпевшей удалось вырваться из рук злоумышленника, однако он её догнал, повалил и начал душить, подкрепляя свои действия угрозами убийства. Очевидцы происшествия вызвали полицию. Прибывшие по вызову участковые уполномоченные задержали хулигана и доставили его в отдел.
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