За причинение вреда здоровью в отношении калининградца возбуждено уголовное дело

Участковые уполномоченные полиции задержали 27-летнего гражданина без определённого места жительства за нападение на женщину.

Установлено, что в вечернее время на улице Левитана злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошёл к ранее незнакомой ему прохожей и действуя умышленно, в целях причинения вреда ее здоровью на почве внезапно сложившихся неприязненных отношений, нанёс женщине несколько ударов рукой по голове и телу. В результате калининградке причинен вред здоровью.

Потерпевшей удалось вырваться из рук злоумышленника, однако он её догнал, повалил и начал душить, подкрепляя свои действия угрозами убийства. Очевидцы происшествия вызвали полицию. Прибывшие по вызову участковые уполномоченные задержали хулигана и доставили его в отдел.