Очередную «резиновую квартиру» накрыли в Тарко-Сале. Хозяйка выплатит штраф

В Тарко-Сале вынесен приговор по факту фиктивной постановки на учет иностранных граждан

В марте 2018 года отделом дознания ОМВД России по Пуровскому району окончено и направлено с обвинительным актом в суд уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации» в отношении 29-летней жительницы г. Тарко-Сале.

В ходе дознания полицейскими установлено, что подозреваемая с апреля 2017 года по январь 2018 года фиктивно поставила на учет по месту пребывания 8 иностранных граждан. Получила за это 16 тысяч рублей.

В апреле 2018 года мировой суд признал 29-летнюю подозреваемую виновной в совершении данного преступления и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.

Полиция напоминает, что подобные действия незаконны, и призывает к сотрудничеству тех, кому известны аналогичные случаи постановки на учет по месту жительства иностранцев без прописки.