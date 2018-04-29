Неизвестные ограбили кафе в Зеленогорске

Накануне в дежурную часть полиции обратилась женщина и сообщила о том, что неизвестные взломали кафе в Зеленогорске Курортного района Петербурга . Грабители пробрались в помещение кафе в ночь с 25 на 26 апреля, передают «Невские новости».

Сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что 26 апреля с 01:40 до 01:43 четверо неизвестных подняли жалюзи, разбили стёкла, украли из кафе кассовый аппарат с деньгами. Предполагается, что кражу совершили подростки.

Сумма ущерба в настоящий момент устанавливается. Злоумышленники похитили 1950 рублей и мобильный телефон «Нокиа».