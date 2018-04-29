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Неизвестные ограбили кафе в Зеленогорске
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Неизвестные ограбили кафе в Зеленогорске 

Газета.Ru 1 час назад
Накануне в дежурную часть полиции обратилась женщина и сообщила о том, что неизвестные взломали кафе в Зеленогорске Курортного района Петербурга. Грабители пробрались в помещение кафе в ночь с 25 на 26 апреля, передают «Невские новости».
Сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что 26 апреля с 01:40 до 01:43 четверо неизвестных подняли жалюзи, разбили стёкла, украли из кафе кассовый аппарат с деньгами. Предполагается, что кражу совершили подростки.
Сумма ущерба в настоящий момент устанавливается. Злоумышленники похитили 1950 рублей и мобильный телефон «Нокиа».
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