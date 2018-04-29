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В Хабаровске мужчина забил сожительницу табуреткой
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В Хабаровске мужчина забил сожительницу табуреткой 

Газета.Ru 1 час назад
В Хабаровске состоится суд над мужчиной, который совершил страшное преступление. По информации из материалов дела, 49-летний мужчина убил свою сожительницу табуреткой, передает «НьюИнформ».
Преступление произошло на почве чрезмерного употребления алкогольных напитков. Так, пара устроило застолье и ждала гостей, но через некоторое время началась ссора, поводом для которой стали 3 тысячи рублей. Так, накануне женщина одолжила деньги своей подруге.
Отмечается, что в ходе скандала мужчина начал избивать свою сожительницу руками и табуреткой. От полученных травм женщина скончалась на месте преступления.
Труп сожительницы обнаружили гости, который и вызвали полицию и скорую помощь. Мужчина арестован, ему грозит уголовное наказание до 15 лет лишения свободы.
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