В Хабаровске мужчина забил сожительницу табуреткой

Хабаровске состоится суд над мужчиной, который совершил страшное преступление. По информации из материалов дела, 49-летний мужчина убил свою сожительницу табуреткой, передает «НьюИнформ».

Преступление произошло на почве чрезмерного употребления алкогольных напитков. Так, пара устроило застолье и ждала гостей, но через некоторое время началась ссора, поводом для которой стали 3 тысячи рублей. Так, накануне женщина одолжила деньги своей подруге.

Отмечается, что в ходе скандала мужчина начал избивать свою сожительницу руками и табуреткой. От полученных травм женщина скончалась на месте преступления.

Труп сожительницы обнаружили гости, который и вызвали полицию и скорую помощь. Мужчина арестован, ему грозит уголовное наказание до 15 лет лишения свободы.