В Новосибирской области пьяный мужчина с ножом напал на собутыльника

Новосибирской области полицейские произвели задержание 44-летнего жителя Коченевского района, который ранил своего приятеля. Известно, что сельчанин напал на собутыльника с ножом, передает «НьюИнформ».

Как установили следователи, мужчина и его приятель совместное распивали спиртные напитки, после чего между ними возникла ссора. В ходе драки один из участников конфликта ударил своего оппонента ножом в грудь. Согласно данным правоохранителей, виновник преступления уже привлекался к уголовной ответственности за убийство.

Имеется информация о том, что пострадавшего сумели спасти медики. Сейчас он находится в больнице. Правоохранители начали расследование по факту инцидента.