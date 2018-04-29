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Мужчина ранил сожительницу ножом в ходе пьяной ссоры в Одинцовском районе
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Мужчина ранил сожительницу ножом в ходе пьяной ссоры в Одинцовском районе 

РИАМО 2 часа назад
Женщина с ножевым ранением госпитализирована в больницу в Одинцовском района Подмосковья, по подозрению в нанесении ранений в ходе пьяной ссоры задержан сожитель пострадавшей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
«Двадцать седьмого апреля в 21:06 из своего дома в деревне Сальково Одинцовского района бригадой скорой помощи в ГБУЗ МО «Звенигородская ЦГБ» с проникающим ножевым ранением доставлена и госпитализирована женщина 1967 года рождения», — сказал представитель.
По его словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции сожитель пострадавшей 1973 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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