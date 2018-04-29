Мужчина ранил сожительницу ножом в ходе пьяной ссоры в Одинцовском районе

Женщина с ножевым ранением госпитализирована в больницу в Одинцовском района Подмосковья , по подозрению в нанесении ранений в ходе пьяной ссоры задержан сожитель пострадавшей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Двадцать седьмого апреля в 21:06 из своего дома в деревне Сальково Одинцовского района бригадой скорой помощи в ГБУЗ МО «Звенигородская ЦГБ» с проникающим ножевым ранением доставлена и госпитализирована женщина 1967 года рождения», — сказал представитель.

По его словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции сожитель пострадавшей 1973 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».