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Неизвестный обокрал квартиру женщины на западе Москвы почти на 1,5 млн руб.
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Неизвестный обокрал квартиру женщины на западе Москвы почти на 1,5 млн руб. 

Агентство «Москва» 51 минуту назад
В столичном районе Дорогомилово неизвестный обокрал квартиру женщины почти на 1,5 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службу Главного управления МВД России по столице.
Днем 27 апреля в полицию обратилась менеджер 1971 г. рождения, которая сообщила о краже из квартиры по адресу: Кутузовский проспект, д. 14. «Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 15 апреля 2018 г. в период с 13.00 до 14.00 неизвестный, путем свободного доступа проник в ее квартиру по указанному адресу, совершил кражу 1 млн 50 тыс. руб., наручных часов, скрылся. Материальный ущерб составил 1 млн 450 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что ранее в ОМВД с заявлением женщина не обращалась. По данному факту полиция возбудила уголовное дело о краже в особо крупном размере.
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