Испугался жены: мужчина потерял вещи и сообщил о краже в полицию в Краснодаре

Мужчина рассказал правоохранителям, что когда его машина была на автостоянке в Туапсинском районе, злоумышленник украл у него газовый пистолет, золотое кольцо и барсетку.

Сотрудники органов проверили информацию. Оказалось, что ранее судимый краснодарец вовсе не жертва грабителя, а обманщик, который сделал заведомо ложное заявление, испугавшись конфликта с женой. Вещи он просто потерял.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

На Таймыре девушка ограбила своего знакомого, сняв с его руки золотой перстень стоимостью почти 15 тысяч рублей. Полиция уже возбудила уголовное дело по факту кражи.