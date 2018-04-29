Испугался жены: мужчина потерял вещи и сообщил о краже в полицию в Краснодаре 

47‐летний житель Краснодара потерял вещи на отдыхе и, испугавшись ссоры с женой, сообщил в полицию о краже. Об этом рассказали в пресс‐службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Мужчина рассказал правоохранителям, что когда его машина была на автостоянке в Туапсинском районе, злоумышленник украл у него газовый пистолет, золотое кольцо и барсетку.
Сотрудники органов проверили информацию. Оказалось, что ранее судимый краснодарец вовсе не жертва грабителя, а обманщик, который сделал заведомо ложное заявление, испугавшись конфликта с женой. Вещи он просто потерял.
Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.
На Таймыре девушка ограбила своего знакомого, сняв с его руки золотой перстень стоимостью почти 15 тысяч рублей. Полиция уже возбудила уголовное дело по факту кражи.