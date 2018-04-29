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Иракский суд приговорил 19 россиянок к пожизненному заключению
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Иракский суд приговорил 19 россиянок к пожизненному заключению 

360tv.ru 26 минут назад
Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Al Sumaria
Женщин обвиняют в участии в террористической группировке «Исламское государство».
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Новость дополняется.
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