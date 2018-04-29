Ещё
Педофил и мошенник задержаны астраханскими пограничниками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Педофил и мошенник задержаны астраханскими пограничниками 

РИА «ФедералПресс» 31 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сразу два иностранных гражданина были задержаны при попытке пересечения границы в автомобильном пункте пропуска «Караузек», сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.
Как было установлено, 29-летний гражданин Республики Узбекистан разыскивается правоохранительными органами Краснодарского края по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 134 УК России («Половые сношения или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»). В отношении мужчины, разыскиваемого свыше шести лет, избрана мера пресечения в виде ареста. Его соотечественник, как выяснилось, разыскивается правоохранителями Узбекистана с 2014 года за совершение мошеннических действий.
Оба иностранца были переданы сотрудникам полиции для принятия процессуального решения.
Фото: https://pixabay.com/
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Чувашии командир ОМОН приговорен к штрафу за «дачный спецназ» В Нижегородской области задержали подозреваемую в убийстве двух детей Сотрудники Минобороны за взятку на «Курганмашзаводе» отделались крупными штрафами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Донбасс «заполонили» вагоны с украинскими солдатами504
19 россиянок посадили в иракскую тюрьму навечно40
Собчак «вляпалась» в новый скандал из-за сына58
В Британии захотели «наказать» чиновников РФ190
Трамп обвинил Путина в хаосе112
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение