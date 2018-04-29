Педофил и мошенник задержаны астраханскими пограничниками

Сразу два иностранных гражданина были задержаны при попытке пересечения границы в автомобильном пункте пропуска «Караузек», сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.

Как было установлено, 29-летний гражданин Республики Узбекистан разыскивается правоохранительными органами Краснодарского края по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 134 УК России («Половые сношения или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»). В отношении мужчины, разыскиваемого свыше шести лет, избрана мера пресечения в виде ареста. Его соотечественник, как выяснилось, разыскивается правоохранителями Узбекистана с 2014 года за совершение мошеннических действий.

Оба иностранца были переданы сотрудникам полиции для принятия процессуального решения.

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