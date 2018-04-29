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В Ираке приговорили 19 россиянок к пожизненному заключению
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19 россиянок посадили в тюрьму навечно
19 россиянок посадили в тюрьму навечно

В Ираке приговорили 19 россиянок к пожизненному заключению 

РИА Новости 48 минут назад
РИА НОВОСТИ. ИРАКСКИЙ СУД ПРИГОВОРИЛ 19 РОССИЯНОК К ПОЖИЗНЕННОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЗА УЧАСТИЕ В ИГ — ТВ  * Террористическая организация, запрещенная в России
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