Уголовное дело возбудили по факту стрельбы в Волоколамском районе

По факту стрельбы в Волоколамском районе Подмосковья , где ранения получили три человека, в том числе и виновник происшествия, возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В воскресенье 42-летний местный житель, будучи в нетрезвом виде взял с собой обрез охотничьего ружья и пошел в магазин в СНТ «Горняк-2» за спиртными напитками. Там злоумышленник, угрожая оружием, потребовал от 41-летней владелицы магазина дать ему спиртное. Получив отказ, он выстрелил ей в ногу. После этого между ним и 53-летним мужем пострадавшей произошел конфликт, в результате оба мужчины получили ранения различной степени тяжести.

«По данному факту следственным отделом ОМВД России по Волоколамскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в сообщении.

Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.