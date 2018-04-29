Ещё
Уголовное дело возбудили по факту стрельбы в Волоколамском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уголовное дело возбудили по факту стрельбы в Волоколамском районе 

РИАМО 55 минут назад
По факту стрельбы в Волоколамском районе Подмосковья, где ранения получили три человека, в том числе и виновник происшествия, возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
В воскресенье 42-летний местный житель, будучи в нетрезвом виде взял с собой обрез охотничьего ружья и пошел в магазин в СНТ «Горняк-2» за спиртными напитками. Там злоумышленник, угрожая оружием, потребовал от 41-летней владелицы магазина дать ему спиртное. Получив отказ, он выстрелил ей в ногу. После этого между ним и 53-летним мужем пострадавшей произошел конфликт, в результате оба мужчины получили ранения различной степени тяжести.
«По данному факту следственным отделом ОМВД России по Волоколамскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в сообщении.
Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
РИАМО: последние новости
В новой Москве задержали двоих подозреваемых в стрельбе из автомобиля Москвича приговорили к 17 годам тюрьмы за развращение малолетних детей Экс‑сотрудника МИД РФ арестовали в Москве по делу о мошенничестве
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
19 россиянок посадили в иракскую тюрьму навечно274
Командиром севшего без шасси Ил-38 оказался 73-летний ас79
Американский генерал рассказал о бое с ЧВК Вагнера180
Собчак «вляпалась» в новый скандал из-за сына78
Донбасс «заполонили» вагоны с украинскими солдатами797
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение