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Три человека получили ранения во время стрельбы в Волоколамском районе
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Три человека получили ранения во время стрельбы в Волоколамском районе 

РИАМО 1 час назад
Фото: В Подмосковье
Полиция проводит проверку по факту стрельбы в магазине у СНТ в Волоколамском районе Подмосковья, в ходе инцидента ранения получили двое мужчин и женщина, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
В воскресенье в дежурную часть ОМВД России по Волоколамскому району поступило сообщение о том, что у магазина, расположенного в СНТ «Горняк-1», неизвестный мужчина открыл стрельбу из ружья в воздух. В ходе проверки информации установлено, что 42-летний местный житель, будучи в нетрезвом виде взял с собой обрез охотничьего ружья и пошёл в близлежащий магазин за спиртными напитками.
«Там злоумышленник по неустановленным пока причинам произвел выстрел в ногу 41-летней владелице магазина, после чего между ним и 53-летним мужем женщины произошел конфликт, в результате которого оба мужчины получили ранения различной степени тяжести. Прибывшими на место сотрудниками полиции все участники конфликта установлены. В настоящее время они находятся в районной больнице, где им оказывают медицинскую помощь», — отмечается в сообщении.
По данному факту в ОМВД России по Волоколамскому району проводится проверка.
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