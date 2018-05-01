Мужчина убил собутыльника в ходе ссоры в Волоколамском районе 

Труп с множественными ножевыми ранениями нашли в квартире в поселке Сычево Волоколамского района Подмосковья, по подозрению в убийстве задержан местный житель, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
«Двадцать девятого апреля в 19:00 в своей квартире на улице Нерудная в поселке Сычево Волоколамского района с множественными ножевыми ранениями шеи обнаружен труп», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по Волоколамску ГСУ СК России по Московской области местный житель 1963 года рождения. Преступление совершено после совместного распития спиртных напитков, в ссоре.
Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».