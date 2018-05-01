Ещё
Мужчина убил собутыльника в ходе ссоры в Волоколамском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужчина убил собутыльника в ходе ссоры в Волоколамском районе 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Труп с множественными ножевыми ранениями нашли в квартире в поселке Сычево Волоколамского района Подмосковья, по подозрению в убийстве задержан местный житель, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
«Двадцать девятого апреля в 19:00 в своей квартире на улице Нерудная в поселке Сычево Волоколамского района с множественными ножевыми ранениями шеи обнаружен труп», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по Волоколамску ГСУ СК России по Московской области местный житель 1963 года рождения. Преступление совершено после совместного распития спиртных напитков, в ссоре.
Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».
РИАМО: последние новости
15‑летнего подростка подозревают в убийстве молодой девушки на юго‑востоке Москвы Mercedes стоимостью более 3 млн руб украли в центре Москвы Подозреваемого в мошенничестве с хищением более 5 млн рублей задержали в Москве
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казаки заблокировали Сахаровский центр623
Масштабная диверсия Киева в Донбассе провалилась275
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили117
Будущий премьер Армении высказался о России492
На Украине рассказали о новой российской «стройке века»31
Видео
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
03:04
Джигарханян вернулся домой
Шоу-бизнес
00:25
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
Шоу-бизнес
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:48
Aвичи скончался от массивной кровопотери
Шоу-бизнес Происшествия
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение