Мужчина убил собутыльника в ходе ссоры в Волоколамском районе

«Двадцать девятого апреля в 19:00 в своей квартире на улице Нерудная в поселке Сычево Волоколамского района с множественными ножевыми ранениями шеи обнаружен труп», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по Волоколамску ГСУ СК России по Московской области местный житель 1963 года рождения. Преступление совершено после совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».