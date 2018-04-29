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В Ленобласти задержаны 7 подозреваемых в краже сотен тонн мазута с завода
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В Ленобласти задержаны 7 подозреваемых в краже сотен тонн мазута с завода 

Ivyborg.ru 1 час назад
Сотрудники полиции Ленинградской области задержали семерых граждан, подозреваемых в хищении мазута с территории нефтеперерабатывающего завода.
Установлено, что злоумышленники по фиктивным документам сторонних организаций заезжали на территорию завода для получения нефтепродуктов. В товарном цеху цистерны автомашин проходили взвешивание, после чего водители целиком заполняли цистерну мазутом. Вовлеченные в противоправную схему сотрудники товарного цеха нефтеперерабатывающего предприятия изменяли вес залитого в цистерны топлива в товарно-транспортных накладных, после чего автомашины покидали территорию завода.
У подозреваемых изъяли три грузовика с прицепами-цистернами, а также около 160 тонн похищенного топлива. По предварительным данным, всего с территории предприятия злоумышленниками было похищено более 215 тонн нефтепродуктов, а ущерб превышает 1,5 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).
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