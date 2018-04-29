Почти 5 г амфетамина изъяли у женщины в Красногорске

«Двадцать седьмого апреля в 22:00 на улице Братьев Горожанкиных в Красногорске сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД установлена и доставлена в УМВД женщина 1983 года рождения, у которой в ходе личного досмотра, обнаружено и изъято 4,98 грамма амфетамина», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).