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Почти 5 г амфетамина изъяли у женщины в Красногорске
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Почти 5 г амфетамина изъяли у женщины в Красногорске 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Полицейские при личном досмотре изъяли почти 5 граммов амфетамина у женщины в подмосковном Красногорске, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
«Двадцать седьмого апреля в 22:00 на улице Братьев Горожанкиных в Красногорске сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД установлена и доставлена в УМВД женщина 1983 года рождения, у которой в ходе личного досмотра, обнаружено и изъято 4,98 грамма амфетамина», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
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