Жигулевские оперативники задержали подозреваемого в хранении наркотиков

Оперативники задержали подозреваемого около одного из домов по ул. Приволжской и доставили его в отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства. В ходе личного досмотра в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили в кармане джинсов задержанного пять свертков бумаги с порошкообразным веществом. Изъятое было направлено на исследование, в результате которого установлено, что вещество содержит производное N-метилэфедрона, которое является наркотическим средством — массой 1,210 грамма, что является крупным размером.

По данным оперативников задержанный работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался. В ходе опроса подозреваемый пояснил, что хранил запрещенное вещество для личного употребления, без цели сбыта. Со слов злоумышленника, на учете у врача-нарколога он не состоит и употребляет наркотические средства эпизодически. В настоящее время все показания тщательно проверяются сотрудниками полиции.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 10 лет.