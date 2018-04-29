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Кубанцы ответят в суде за кражу металла у жителя Успенского района
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Кубанцы ответят в суде за кражу металла у жителя Успенского района 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
Двое местных жителей сдали металл в Армавире
Кубанцы ответят перед законом за кражу чужого металла в Успенском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Поводом для возбуждения уголовного дела послужило сообщение в полицию местного жителя о хищении имущества со двора потерпевшего. Общий ущерб составил более 30 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска задержали двоих местных жителей по подозрению в хищении.
Задержанные, заметив во дворе потерпевшего металлолом, позвонили в службу такси и заказали грузовой автомобиль. Когда машина подъехала, мужчины проникли на территорию домовладения заявителя, погрузили чугунную ванну, металлический бак, батареи, кастрюли, газовый котел, «DVD» плеер, швейную машинку и другие металлические предметы общим весом 800 килограммов и вывезли их в Армавир, где сдали в одном из пунктов приема металлолома.
Санкции инкриминируемой обвиняемым статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, согласно части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
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