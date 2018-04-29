Кубанцы ответят в суде за кражу металла у жителя Успенского района

Двое местных жителей сдали металл в Армавире

Поводом для возбуждения уголовного дела послужило сообщение в полицию местного жителя о хищении имущества со двора потерпевшего. Общий ущерб составил более 30 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали двоих местных жителей по подозрению в хищении.

Задержанные, заметив во дворе потерпевшего металлолом, позвонили в службу такси и заказали грузовой автомобиль. Когда машина подъехала, мужчины проникли на территорию домовладения заявителя, погрузили чугунную ванну, металлический бак, батареи, кастрюли, газовый котел, «DVD» плеер, швейную машинку и другие металлические предметы общим весом 800 килограммов и вывезли их в Армавир, где сдали в одном из пунктов приема металлолома.

Санкции инкриминируемой обвиняемым статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, согласно части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».