В Пионерском задержали калининградца подозреваемого в незаконном хранении наркотиков

Полицейскими Пионерского был задержан 34-летний калининградец. Ранее у сотрудников органов внутренних дел появилась информация о том, что безработный, ранее судимый за совершение разбоя, вымогательства и кражи, может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств.

Оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Светлогорский» в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 34-летнего калининградца на улице Флотской. В ходе личного досмотра подозреваемого в кармане куртки была обнаружена и изъята смесь наркотических средств. Проведенной экспертизой установлено, что смесь содержала в своем составе карфентанил и метадон.