Ещё
В Пионерском задержали калининградца подозреваемого в незаконном хранении наркотиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Пионерском задержали калининградца подозреваемого в незаконном хранении наркотиков 

Вести Калининград 37 минут назад
Фото: Вести Калининград
Полицейскими Пионерского был задержан 34-летний калининградец. Ранее у сотрудников органов внутренних дел появилась информация о том, что безработный, ранее судимый за совершение разбоя, вымогательства и кражи, может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств.
Оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Светлогорский» в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 34-летнего калининградца на улице Флотской. В ходе личного досмотра подозреваемого в кармане куртки была обнаружена и изъята смесь наркотических средств. Проведенной экспертизой установлено, что смесь содержала в своем составе карфентанил и метадон.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере».
Вести Калининград: последние новости
В Зеленоградском районе поймали чёрных копателей янтаря В Калининграде ревнивый убийца, зарезавший свою возлюбленную, отсидит 8 лет Экс-начальника миграционного отдела УМВД в Калининграде приговорили к 7 годам тюрьмы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Москву надвигается новый шторм11
Собчак «вляпалась» в новый скандал из-за сына42
Донбасс «заполонили» вагоны с украинскими солдатами95
Ефремов вновь обматерил зрителей155
По какой схеме пойдет повышение пенсионного возраста115
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение