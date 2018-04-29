У молодого человека в новой Москве изъяли почти полкило гашиша

Сотрудники уголовного розыска на территории новой Москвы задержали 22-летнего жителя столицы по подозрению в сбыте наркотического средства, у него обнаружили почти 500 граммов гашиша, подозреваемый арестован, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции на территории поселения Марушкинское задержали 22-летнего жителя столицы по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства в крупном размере. При личном досмотре у молодого человека было обнаружено и изъято вещество темно-коричневого цвета», — отмечается в сообщении.

Согласно проведенному исследованию, вещество является наркотическим средством — гашишем массой более 480 граммов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.