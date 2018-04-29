В Химках возбуждены уголовные дела об использовании заведомо подложного документа

В подмосковных Химках возбудили уголовные дела в отношении троих иностранцев, которые предъявили полицейским заведомо подложные документы, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники полиции в ходе проверки режима пребывания иностранных граждан на территории России на улице Кирова в Химках выявили троих неработающих граждан 22, 35 и 42 лет, уроженцев одной из республик ближнего зарубежья, которые предъявили уведомления о прибытии, содержащие явные признаки подделки. Документы были изъяты и направлены на экспертизу, которая подтвердила, что штампы не соответствуют оригиналу штампа отдела по вопросам миграции, выдававшего уведомление иностранному гражданину.

«В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в сообщении.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.