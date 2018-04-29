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В центре Москвы устроили «свадебную» стрельбу
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В Москве задержали двух человек после стрельбы из свадебного кортежа 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Полицейские остановили автомобиль на Калужском шоссе в Москве после сообщений о стрельбе из свадебного кортежа, задержаны два человека, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Очевидцы сообщили в полицию о свадебном кортеже, который двигался по Калужскому шоссе. В одной из машин, по сообщению очевидцев, раздавались выстрелы.
"Автомобиль был остановлен, в нем находились двое мужчин, они доставлены в отдел полиции", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили, что после сообщений о стрельбе из автомобиля на Калужском шоссе, в полицию для дальнейшего разбирательства доставлены два человека. По предварительным данным, они стреляли из травматического пистолета.
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