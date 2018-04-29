В центре Москвы устроили «свадебную» стрельбу

В Москве задержали двух человек после стрельбы из свадебного кортежа

Очевидцы сообщили в полицию о свадебном кортеже, который двигался по Калужскому шоссе. В одной из машин, по сообщению очевидцев, раздавались выстрелы.

"Автомобиль был остановлен, в нем находились двое мужчин, они доставлены в отдел полиции", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили, что после сообщений о стрельбе из автомобиля на Калужском шоссе, в полицию для дальнейшего разбирательства доставлены два человека. По предварительным данным, они стреляли из травматического пистолета.