Мужчина упал с высоты на Кутузовском проспекте в Москве

Тело неизвестного мужчины с травмами, характерными при падении с высоты, нашли у дома на Кутузовском проспекте в столице, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве

«Двадцать восьмого апреля около 23:00 у дома №33 по Кутузовскому проспекту с травмами, характерными при падении с высоты, обнаружен труп неизвестного мужчины на вид около 35-40 лет. Давность наступления смерти около двух часов», — сказал собеседник агентства.