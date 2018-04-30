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Мужчина упал с высоты на Кутузовском проспекте в Москве
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Мужчина упал с высоты на Кутузовском проспекте в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Тело неизвестного мужчины с травмами, характерными при падении с высоты, нашли у дома на Кутузовском проспекте в столице, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.
«Двадцать восьмого апреля около 23:00 у дома №33 по Кутузовскому проспекту с травмами, характерными при падении с высоты, обнаружен труп неизвестного мужчины на вид около 35-40 лет. Давность наступления смерти около двух часов», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что тело направили в танатологическое отделение (морг) №10. По данному факту следователь Дорогомиловского МРСО СУ по ЗАО ГСУ СК РФ по Москве проводит проверку.
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