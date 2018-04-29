Грабитель похитил из квартиры на Кутузовском проспекте почти 1,5 миллиона рублей

Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

Неизвестный обокрал квартиру москвички в столичном районе Дорогомилово почти на 1,5 миллиона рублей.

В полицию с заявлением обратилась женщина 1971 года рождения, работающая менеджером. Она сообщила о краже из квартиры по адресу: Кутузовский проспект, дом 14.

— Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 15 апреля 2018 года в период с 13:00 до 14:00 неизвестный, путем свободного доступа проник в ее квартиру по указанному адресу, совершил кражу одного 1 миллиона 50 тысячи рублей и наручных часов, после чего скрылся, — сообщили агентству «Москва» в пресс-службе столичного главка МВД России.

Уточняется, что материальный ущерб составил 1 миллион 450 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

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