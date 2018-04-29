Женщина организовала притон для занятия проституцией в Сочи

49‐летняя жительница Сочи устроила притон для занятия проституцией. Она подыскала нескольких девушек, которые работали на нее, и 50% дохода от услуг забирала себе. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».

В феврале правоохранители выяснили, что сутенерша отводила «работниц» на вокзал и там предлагала их услуги случайным мужчинам. После этого отправляла их на квартиру, которую снимала для работы девушек.

Полиция задержала женщину. Возбудили уголовное дело. Она приговорена к году и шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении