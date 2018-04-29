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В Красноярском крае полицейские изъяли у местного жителя около 18 килограммов растительного наркотика
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В Красноярском крае полицейские изъяли у местного жителя около 18 килограммов растительного наркотика 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Канском районе Красноярского края сотрудники полиции пресекли незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в деревне Леонтьевка полицейские обнаружили и изъяли в придомовых постройках, в огороде и дома у местного жителя мешки с веществом растительного происхождения. Проведенная экспертиза показала, что изъятое является марихуаной общим весом около 18 килограммов.
36-летний ранее неоднократно судимый мужчина рассказал полицейским, что собрал наркотик для собственного употребления. В настоящее время в отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
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