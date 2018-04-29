В Красноярском крае полицейские изъяли у местного жителя около 18 килограммов растительного наркотика

В Канском районе Красноярского края сотрудники полиции пресекли незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в деревне Леонтьевка полицейские обнаружили и изъяли в придомовых постройках, в огороде и дома у местного жителя мешки с веществом растительного происхождения. Проведенная экспертиза показала, что изъятое является марихуаной общим весом около 18 килограммов.