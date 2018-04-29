Иномарку за 4,5 млн рублей угнали на западе Москвы

Неизвестный украл автомобиль Land Rover Range Rover стоимостью 4,5 миллиона рублей на Мичуринском проспекте в Москве , сообщает РИАМО

В полицию поступило сообщение о краже автомобиля по адресу: Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, дом 4, корпус 1.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный по указанному адресу совершил кражу автомобиля Land Rover Range Rover", — сказал представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Он отметил, что материальный ущерб составил около 4,5 миллиона рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.