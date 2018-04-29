В Москве открыли стрельбу из свадебного кортежа

В столице на Калужском шоссе неизвестные открыли стрельбу из свадебного кортежа. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По данным радиостанции, об инциденте сообщили очевидцы происшествия. В управлении МВД по Москве подтвердили задержание двух человек. В данный момент их допрашивают.

В 2017 году сообщалось, что в отношении сотрудника счетной палаты Карачаевска завели уголовное дело за хулиганство — он устроил стрельбу во время поездки на празднование свадьбы.

Дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Максимальное наказание по данной норме составляет пять лет лишения свободы. По данным следствия, 25 марта Гербеков ехал на свадьбу в составе кортежа на автомобиле Toyota Camry черного цвета. В какой-то момент он перегородил проезжую часть в Карачаевске и прямо из окна машины несколько раз выстрелил в воздух из охотничьего карабина «Сайга».