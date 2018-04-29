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Прокурор Дагестана уволил с работы шесть сотрудников, не прошедших службу в армии
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Прокурор Дагестана уволил с работы шесть сотрудников, не прошедших службу в армии 

ТАСС 1 час назад
МАХАЧКАЛА, 29 апреля. /ТАСС/. Прокурор Дагестана Денис Попов уволил из органов прокуратуры республики шесть сотрудников призывного возраста, которые не прошли службу в Вооруженных силах РФ. Об этом сообщается на сайте республиканской прокуратуры.
"Прокурором республики Денисом Поповым подписаны приказы об освобождении от занимаемых должностей и увольнении из органов прокуратуры республики шестерых работников призывного возраста", — говорится в сообщении.
"Успешно отслужив в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, все они вновь будут приняты на службу в органы прокуратуры Дагестана", — добавили в ведомстве.
Проверят всех
Ранее прокурор Дагестана сообщил ТАСС, что по поручению Генпрокурора РФ все сотрудники прокуратуры республики пройдут переаттестацию и проверку на соответствие занимаемым должностям. Во-первых, будут сделаны запросы во все ведомства по имуществу, доходам, расходам, служебной деятельности. Комиссионно будем определять соответствие занимаемой должности, сказал тогда Попов.
По его словам, в частности, будут проверяться и возможные родственные связи работников дагестанской прокуратуры с чиновниками, в отношении которых ранее были возбуждены уголовные дела.
Как сообщалось ранее, по результатам проверки Генпрокуратуры в Дагестане в отношении представителей органов власти было возбуждено более 70 уголовных дел. В начале февраля в республике были арестованы врио премьер— министра Дагестана Абдусамад Гамидов, два его заместителя и экс-министр образования региона Шахабас Шахов.
Следствие обвиняет их и бывшего министра образования в хищении средств из бюджета республики, предназначенных для реализации социальных программ, сумма ущерба оценивается в 95 млн рублей. До этого были арестованы мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор города Магомедрасул Гитинов, их обвиняют в превышении полномочий.
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