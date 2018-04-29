Прокурор Дагестана уволил с работы шесть сотрудников, не прошедших службу в армии

"Прокурором республики Денисом Поповым подписаны приказы об освобождении от занимаемых должностей и увольнении из органов прокуратуры республики шестерых работников призывного возраста", — говорится в сообщении.

"Успешно отслужив в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, все они вновь будут приняты на службу в органы прокуратуры Дагестана", — добавили в ведомстве.

Проверят всех

Ранее прокурор Дагестана сообщил ТАСС, что по поручению Генпрокурора РФ все сотрудники прокуратуры республики пройдут переаттестацию и проверку на соответствие занимаемым должностям. Во-первых, будут сделаны запросы во все ведомства по имуществу, доходам, расходам, служебной деятельности. Комиссионно будем определять соответствие занимаемой должности, сказал тогда Попов.

По его словам, в частности, будут проверяться и возможные родственные связи работников дагестанской прокуратуры с чиновниками, в отношении которых ранее были возбуждены уголовные дела.

Как сообщалось ранее, по результатам проверки Генпрокуратуры в Дагестане в отношении представителей органов власти было возбуждено более 70 уголовных дел. В начале февраля в республике были арестованы врио премьер— министра Дагестана Абдусамад Гамидов , два его заместителя и экс-министр образования региона Шахабас Шахов