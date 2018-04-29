Ещё
Двое детей погибли при пожаре в Брянской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Двое детей погибли при пожаре в Брянской области 

Газета.Ru 1 час назад
В селе Борщово Погарского района Брянской области произошел пожар — выгорел частный жилой дом. Жертвами трагедии стали двое детей дошкольного возраста, передает ФАН.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, отмечается в комментарии следственного управления СК РФ по Брянской области.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления.
Отмечается, что на месте ЧП уже работала следственная группа, продолжаются допросы свидетелей.
Газета.Ru: последние новости
В Финляндии водитель открыл стрельбу по полиции Число погибших при нападении на школу в Китае возросло до 9 В Москве открыли стрельбу из свадебного кортежа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Москву надвигается новый шторм11
Собчак «вляпалась» в новый скандал из-за сына42
Донбасс «заполонили» вагоны с украинскими солдатами95
Ефремов вновь обматерил зрителей155
По какой схеме пойдет повышение пенсионного возраста115
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение