В Ростове поймали двоих лжеполицейских, шантажировавших наркоманов

В донской столице задержали друзей возрастом 22 и 25 лет. По версии следствия, мужчины около аптек выслеживали людей, покупающих наркосодержащие препараты.

— Злоумышленники делали ставку на то, что наркозависимый человек никогда не пойдет в полицию. Заметив в аптеке наркомана, подозреваемые представлялись ему полицейскими и требовали пять тысяч рублей, — рассказал корреспонденту 161.ru источник в правоохранительных органах региона.

Взамен лжеполицейские обещали не заводить на ростовчанина уголовное дело. Пока силовики достоверно знают об одном факте мошенничества.

— Девушка отдала злоумышленникам пять тысяч рублей, а позже поняла, что ее обманули. В итоге ростовчанка написала заявление в полицию, — сообщил источник издания.

Но следствие уверено, что есть и другие пострадавшие.