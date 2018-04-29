В Ростове поймали двоих лжеполицейских, шантажировавших наркоманов 

В донской столице задержали друзей возрастом 22 и 25 лет. По версии следствия, мужчины около аптек выслеживали людей, покупающих наркосодержащие препараты.
— Злоумышленники делали ставку на то, что наркозависимый человек никогда не пойдет в полицию. Заметив в аптеке наркомана, подозреваемые представлялись ему полицейскими и требовали пять тысяч рублей, — рассказал корреспонденту 161.ru источник в правоохранительных органах региона.
Взамен лжеполицейские обещали не заводить на ростовчанина уголовное дело. Пока силовики достоверно знают об одном факте мошенничества.
— Девушка отдала злоумышленникам пять тысяч рублей, а позже поняла, что ее обманули. В итоге ростовчанка написала заявление в полицию, — сообщил источник издания.
Но следствие уверено, что есть и другие пострадавшие.
— В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Если вы пострадали от действий этих граждан, обратитесь по номерам: 8 (863) 249-29-20 (дежурная часть), 8 (863) 249-24-86 (отделение уголовного розыска отдела полиции № 4 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону), — прокомментировали в пресс-центре ГУ МВД по Ростовской области.